Рязань, 27 июля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Цены на сезонные овощи в Рязанской области власти намерены отрегулировать с помощью ярмарок. О необходимости стабилизации цен на сезонные продукты питания заявил 27 июля губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он поручил профильным ведомствам проработать вопрос расширения ярмарочной торговли, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

Глава области отметил, что для рязанцев работают 88 ярмарки выходного дня. Николай Любимов подчеркнул — важно, чтобы все места на этих площадках были задействованы и там продавали свою продукцию не перекупщики, а реальные сельхозтоваропроизводители.

«Тенденция к росту цен на продовольствие характерна не только для Рязанской области, но и для страны в целом. Понятно, проблема непростая и связана со многими факторами. Контролировать ценообразование просто волевым решением нельзя. Это рынок. Но есть другие инструменты, которые мы в праве и в состоянии эффективно использовать с тем, чтобы влиять на ситуацию. Нужны реально работающие меры по снижению стоимости так называемого «борщевого» набора», — сказал губернатор.

Губернатор поручил зампредам правительства Светлане Горячкиной и Дмитрию Филиппову, профильным министрам проработать вопрос расширения ярмарочной торговли и заявил о необходимости установить депутатский контроль за ценами на продовольственном рынке.