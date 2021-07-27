Скопье, 27 июля, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) 27 июля заявили о том, что согласились с доводами правительства и одобрили проведение местных выборов 17 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ВМРО-ДПМНЕ подчеркнули, что для проведения выборов 17 октября не нужно заключать межпартийного соглашения, поскольку решение одобряют все партии и институты страны.

Напомним, этой весной ВМРО-ДПМНЕ сорвала проведение переписи населения, призывая к ее бойкоту под предлогом невозможности проведения переписи в условиях пандемии. Впоследствии было заключено межпартийное соглашение, согласно которому проведение переписи было отложено на осень, а переписчики были обязаны пройти вакцинацию. Также было оговорено проведение местных выборов по окончании переписи. Заочная перепись граждан страны в эмиграции началась 1 марта и продолжается до сих пор.