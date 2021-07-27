Екатеринбург, 27 июля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Заявки трёх городов Свердловской области — Ирбита, Первоуральска и Серова — на получение звания «Город трудовой доблести» поддержало Законодательное собрание Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Открытие уличной росписи «Город трудовой доблести» в Челябинске

Парламентарии единогласно выступили с поддержкой заявок. Жители указанных городов в годы Великой Отечественной войны с полной самоотдачей приближали Победу, работая на предприятиях в тылу.

Правительство региона также поддержало заявку городов. Окончательное решение по вопросу примет президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области почётное звание уже получили Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил.