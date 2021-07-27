Москва, , 17:43 — REGNUM Выработка единого для России критерия для многодетных семей — объективная необходимость, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Многодетные семьи Onf.ru

«Единый общефедеральный подход к этому вопросу сотрет грань между региональными различиями, дав одинаковые и прочные гарантии для жителей всей России», — рассуждает Толстой в ТГ-канале.

По его мнению, разрабатывая единый критерий необходимо отказаться от нормы, когда при достижении совершеннолетия старшего ребенка семья перестает быть многодетной.

«Ребенок продолжает учиться, в той или иной мере завися от родителей, и лишать семью господдержки в этих условиях — попросту несправедливо», — уверен депутат.

Отдельно необходимо решить проблему трудового стажа, считает депутат.

«Почему мать, к примеру, пятерых детей, отдавшая многие годы на воспитание и заботу о них, будет получать минимальную пенсию из-за нехватки трудового стажа? Растить детей — тоже работа, которая, замечу, не знает перерывов на обед и отпуск», — подчеркнул Толстой.

Читайте также: Госдума может запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак