Москва, , 17:42 — REGNUM На влияние в Тунисе всегда претендовали сразу несколько региональных внешних игроков. Об этом 27 июля заявил заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев на телеканале «Россия 24».

Тунис

«За Тунис всегда шла активная борьба внешних игроков. И здесь я бы выделил несколько игроков: это, в первую очередь, Катар и Турция, которые всегда активно поддерживали «братьев-мусульман» — хочу сказать, их это партия присутствует в парламенте, который был закрыт, — и другие силу: ОАЭ, которые выступали за то, чтобы «братьев-мусульман» максимально ограничили в участии на политическом поле», — заявил Евсеев.

В настоящее время силовые структуры Туниса поддержали действия действующего президента, и это обеспечивает определённую стабильность.

«Но насколько это ему удастся, пока неясно. Но очевидно, что эта деятельность будет поддержана не только Эмиратами, но и, скорее всего, Саудовской Аравией и Египтом. С учётом такой поддержки, по-видимому он сможет за какое-то время, по крайней мере попытается улучшить экономическое положение в стране. Потому что это является самой большой проблемой», — указал эксперт.

Ранее в Тунисе на фоне массовых акций протеста президент страны Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, после чего армия окружила здание парламента и государственного телевидения. Также президент объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов.