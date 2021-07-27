Курск, , 17:39 — REGNUM В Курской области 17, 18 и 19 сентября пройдут выборы депутатов ГосДумы РФ восьмого созыва, Курской областной думы седьмого созыва и 121 избирательная кампания по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе будет открыто 1 тыс. 111 избирательных участков, еще 20 создадут в местах временного пребывания. Проголосовать можно будет также на дому и в дистанционном формате.

Безопасность помещений для голосования обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Избирательные участки оснастят металлодетекторами, в том числе 177 — стационарными. Будет вестись видеонаблюдение.

«Предстоит большая выборная кампания. Очевидно, что будет высокая конкуренция. Наша основная задача — организовать и провести легитимные, открытые, прямые выборы, обеспечить возможность свободного волеизъявления граждан, при этом организовать работу по профилактике коронавирусной инфекции», — сказал губернатор Роман Старовойт.