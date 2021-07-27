Кимры, Тверская область, 27 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Виновным в подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, убийстве, призывах к экстремизму признан судом житель города Кимры Тверской области, сообщили 27 июля в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Как установлено судом и следствием, в 2019 году 18-летний житель города Кимры изготовил и хранил у себя дома и в специальном тайнике огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Тогда же в районе, где он проживал, подсудимый нанес на зданиях и сооружениях надписи, призывающие к осуществлению экстремисткой деятельности.

В суде установлено, что в апреле 2020 года фигурант дела беспричинно расстрелял незнакомого ему 48-летнего мужчину. По данным следствия, в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне подсудимый планировал проведение террористического акта, однако его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых деяниях, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии строгого режима.