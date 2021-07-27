Петрозаводск, 27 июля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Карелии вместе с увеличением площади лесных пожаров из-за проведения предупредительных работ по встречному отжигу наблюдается задымление части районов. Местным жителям рекомендовано носить маски, в том числе влажные, и не открывать окна. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии.

Пресс-служба ГУ МЧС по Карелии Лесные пожары в Карелии

По данным регионального оперативного штаба, в настоящий момент в республике зафиксировано 24 лесных пожара общей площадью 15 201 га — в Муезерском, Калевальском, Кемском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском и Сортавальском районах. Локализованы 11 пожаров на площади 8060 га.

Увеличение общей площади возгораний по сравнению с предыдущими днями, по версии МЧС, произошло из-за проведения встречного отжига на лесных пожарах в Пряжинском районе. К тушению лесов привлечены более 550 человек и около 100 единиц техники. Обстановка отслеживается с воздуха.

В ряде районов и населенных пунктов республики может сохраняться задымление и запах гари. Прежде всего, это касается Пряжинского, Сегежского и Суоярвского районов, где локализованы наиболее крупные лесные пожары.

«В этих районах специалисты применяют технологию встречного отжига, который уничтожает путь для стихийного пожара, — пояснили в ГУ МЧС России по Карелии. — При встрече с искусственно вызванным огнем пламя пожара теряет свою силу и не распространяется дальше, но при этом появляется сильное задымление. В зависимости от направления ветра задымление сохранится до полной ликвидации очагов возгораний. На сегодня это один из наиболее распространенных способов тушения лесных пожаров».

Также в ведомстве указали, что при появлении запаха дыма жителям рекомендуется использовать маски, а окна в домах держать закрытыми. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость на дорогах.

«Дым и запах гари могут появиться и в Петрозаводске. Это произойдет в случае смены направления ветра со стороны Пряжинского района», — предупредили в ведомстве.