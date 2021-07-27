Москва, 27 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Госдуме видят резервы для снижения цен на овощи, фрукты и корнеплоды в сокращении давления контрольно-надзорных органов на сельхозпроизводителей, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Овощи

«Кроме того, мы сегодня обсуждали, как снизить пресс контрольно-надзорных органов на торговое звено. Мы видим здесь много проверок, соответствующих разрешений, избыточных документов, и здесь тоже есть резервы с тем, чтобы сделать более доступными в продаже свежей и быстропортящейся продукции, как фрукты, овощи и тому подобное», — сказал вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»).

Он также заверил, что партия «Единая Россия» еженедельно будет проводить селекторные совещания с регионами на тему цен на плодовоовощную продукцию.

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