Челябинск, 27 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Это «Спутник Лайт» в количестве 18 308 доз, сообщает региональный минздрав.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»

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В ближайшее время эту вакцину отправят в медицинские учреждения региона. Чиновники также добавляют, что область каждую неделю получает новые партии вакцин. Также в Минздрав России постоянно направляются заявки на получение новых доз.

Как сообщало РЕ, также «Спутник Лайт» поступил и в ряд других регионов России.