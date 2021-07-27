Челябинская область получила партию вакцины «Спутник Лайт»
Челябинск, 27 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Это «Спутник Лайт» в количестве 18 308 доз, сообщает региональный минздрав.
(сс) Ю. Иванко. Mos.ru
Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»
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В ближайшее время эту вакцину отправят в медицинские учреждения региона. Чиновники также добавляют, что область каждую неделю получает новые партии вакцин. Также в Минздрав России постоянно направляются заявки на получение новых доз.
Как сообщало РЕ, также «Спутник Лайт» поступил и в ряд других регионов России.