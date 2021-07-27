Симферополь, 27 июля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В аэропорту «Симферополь» все самолеты в течение дня 27 июля приземляются штатно, об этом сообщил «Крыминформ».

Sipaero.ru Аэропорт Симферополя

По данным онлайн-табло аэропорта, за последний час в Симферополе из Москвы приземлился рейс авиакомпании «Якутия» — в 16:58.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сообщения об экстренной посадке пассажирского лайнера из Москвы с 165 пассажирами на борту. Причиной экстренной посадки стали неполадки в двигателе, сообщалось также, что приземление прошло благополучно.