Кольчугино, Владимирская область, 27 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Во Владимирской области бывший начальник муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства» обвиняется в халатности при приемке строительных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Строительство

По данным следствия, в 2019 году чиновник не исполнил свои должностные обязанности по контролю за выполнением работ по нанесению огнезащитного покрытия плиты перекрытия, которое было предусмотрено проектной документацией средней школы в городе Кольчугино. Не проверив соответствие выполненных работ требованиям пожарной безопасности, он подписал акты выполненных работ. Однако толщина огнезащитного состава оказалась значительно меньше, чем предусмотрено проектом, и не смогла бы обеспечить необходимое время для эвакуации людей. При таких обстоятельствах объект не должен быть введен в эксплуатацию, однако в марте 2020 года школа открылась.

В отношении бывшего начальника МКУ «Управление районного хозяйства» было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Также в производстве следователя Кольчугинского межрайонного следственного отдела по данному факту находилось уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства МКУ, обвиняемого превышении должностных полномочий. Незаконные действия чиновников повлекли необоснованное расходование более девяти миллионов рублей из бюджета.