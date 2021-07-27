Красногорск, 27 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Подмосковье построено 65 километров тротуаров. Такие цифры 27 июля приводятся на сайте правительства Московской области.

Андрей Савельев Новые тротуары

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, в первую очередь новые тротуары строят в местах с высокой интенсивностью движения, где существует потребность жителей в пешеходном передвижении.

«Новые тротуары уже построили более чем в 20 городских округах. Наибольший объем по строительству тротуаров выполнен в Раменском, Дмитровском и Талдомском округах», — сказал Гержик.