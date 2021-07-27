Екатеринбург, 27 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Жителю Свердловской области предъявили обвинение в похищении и убийстве человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

СУ СКР по Свердловской области Багажник, в котором везли жертву

По версии следствия, двое мужчин похитили молодого человека, который задолжал им 500 рублей. Они вывезли его в лес и силой заставили копать себе яму, периодически избивая жертву. После этого злоумышленники решили убить гражданина, чтобы тот не сообщил о них полиции. Преступники вновь побили человека и засыпали его землёй.

Позже в полицию обратилась мать погибшего — хотя он и уехал в другой город, но не поздравил её с днём рождения, и женщина заподозрила неладное, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полицейские вместе со следователями смогли выйти на след преступников, тело убитого найдено.

«Второй соучастник преступления избежит привлечения к уголовной ответственности, поскольку на данный момент он скончался», — уточнили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге предстанет перед судом обвиняемый в похищении человека, который не желал съезжать со своей земли, чем мешал застройщику.