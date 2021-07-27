Москва, 27 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Создание российского аналога Booking — задача амбициозная и перспективная. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту и туризму Борис Пайкин (ЛДПР).

(сс) TesaPhotography В номере отеля

«Для индустрии гостеприимства включение информации об их гостинице в российскую базу бронирования позволит планировать бизнес-процессы, привлекать клиентов, разрабатывать программы лояльности. Особенно это важно не для крупных отелей, а для гостевых домов, кемпингов, хостелов», — отметил Пайкин.

Также он напомнил, что Booking взимает с отельеров достаточно высокий комиссионный сбор — от 12 до 17%, для владельцев мини-гостиниц, гостевых домов и мини-отелей — это очень серьезные суммы.

«Отечественная платформа могла бы учитывать специфику и масштаб бизнеса в сфере гостеприимства именно в России и предложить предпринимателям более выгодные условия сотрудничества. В свою очередь это способствовало бы снижению стоимости туристского продукта», — уверен депутат.

Национальную систему бронирования отелей и туристических услуг планируется создать к концу 2024 года. Система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу по управлению распределительными процессами средств размещения в России.