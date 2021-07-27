Симферополь, 27 июля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт рейсом из Москвы благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту «Симферополя» 27 июля.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

По информации ТАСС, решение об экстренной посадке самолёта было принято из-за вибрации двигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в Симферополе готовится приземлиться пассажирский Boeing со 165 пассажирами на борту.