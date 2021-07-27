Киев, , 17:15 — REGNUM 41% граждан Украины в настоящий момент, на седьмой год работы мощной антироссийской пропаганды, согласны с тезисом президента России Владимира Путина о том, что «россияне и украинцы — один народ».

Флаги России и Украины

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг», представленные сегодня, 27 июля.

Социологи отмечают, что 55% опрошенных не согласились с тезисом Владимира Путина, ещё 4% граждан Украины не определились со своей позицией.

В региональном разрезе с позицией российского лидера больше всего согласен восток Украины, больше всего не согласен — запад страны. Также социологи отмечают, что тезис о едином народе больше всего разделяют прихожане канонической Украинской православной церкви.

Исследование проводилось 23−25 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, метод — телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2500 респондентов.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июня президент РФВладимир Путинво время прямой линии в очередной раз заявил, что украинцы и русские — это один народ, «а вот руководство современной Украины, в отличие от народа, явно является недружественным».