Москва, 27 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. День качества в России предлагается отмечать в ноябре. Соответствующая инициатива Минпромторга РФ опубликована 27 июля на портале проектов нормативно-правовых актов.

Труд и качество. Советский плакат

В опубликованном проекте президентского указа говорится, что День качества будет отмечаться во второй четверг ноября. Его установят «в целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг».

Напомним, Всемирный день качества отмечается каждый второй четвергноября.