Москва, 27 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Москве утверждён проект развития территории транспортно-пересадочного узла «Серп и Молот», сообщает 27 июля сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство улиц

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Работу по благоустройству пройдут на площади свыше 64 гектаров на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до реки Яузы.

ТПУ объединит четыре линии рельсового транспорта — две ветки метро (салатовую и жёлтую) и два диаметра (второй и четвёртый). На территории возле ТПУ запланировано благоустройство территории, а также приведения в порядок инженерных коммуникаций.