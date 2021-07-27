27 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях Украины обсудили новость о том, что фанаты приостановили переход украинского футболиста Романа Зозули, являющегося поклонником главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, в испанский клуб «Алькоркон».

Мирослава Романенко, , 17:52 — REGNUM Переход украинского футболиста Романа Зозули, являющегося поклонником главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, в испанский клуб «Алькоркон» приостановили фанаты, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на испанское издание Marca.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что известие о возможном переходе футболиста в «Алькоркон» возмутило многих фанатов клуба. Уточняется, что болельщики недовольны националистическими взглядами футболиста. Поклонники пишут о том, что приглашение Зозули в клуб противоречит ценностями команды. В частности, фанаты опубликовали фотографии футболиста с автоматом Калашникова в землянке вооруженных сил Украины. Поклонники также напомнили о публикации на странице футболиста в социальных сетях, где он был запечатлен на фоне шарфа с изображением Степана Бандеры. Футболист также фотографировался с членами неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), часто с оружием в руках.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Наглый», а также читатели издания «Таймер» на странице СМИ в социальной сети Facebook. Многие поддержали фанатов футбольного клуба, которые воспрепятствовали переходу в него украинского футболиста.

«Меньше на фоне Бандеры надо было фоткаться, а уж тем более, на фоне цифр «14» и «88». А вообще, испанским фанам респект за такое», — написал Константин П.

«Испанцам — респект и пример украинской власти, как надо уважать себя и свою историю», — добавил Olex B.

«Пусть теперь играет в чемпионате Львова», — пишет Александр В.

«А чего он по Испаниям катается, «патриоты"-нацисты должны быть в Тернополе», — отреагировал Игорь И.

«Теперь, надеюсь, будет фоткаться в каком-нибудь ФК «Загогульки» в селе на фоне своей зарплаты в 14 гривен 88 копеек», — с сарказмом добавил Николай.

«Вообще-то Зозуля в переводе на русский — это Кукушка. Говорящая фамилия. Подбросьте уже этого бандеровского кукушенка в его родное гнездо, пусть играет за команду «Хайль, Гитлер» из села Старый Угринов, расположенного в королевстве Галиция, это будет вершина карьеры упоротого нациста», — написал один из читателей.

«Уважение испанским болельщикам», — отреагировал Dmitry N.

«Отлично. Местечковый «патриотизм» не принимается цивилизованным миром», — написала Сусанна Т.

«Ну хоть у испанцев мозги на месте! Нацистам нет места в футболе! Да и вообще в спорте и в цивилизованном мире! Надеюсь, у некоторых братьев из числа украинцев, так сказать, переходный возраст! А время все расставит на свои места. Обидно видеть происходящее, когда такой близкий многомиллионный народ становится разменной монетой в чужой геополитической игре и безнадежно теряет свою самобытность, хотя сам этого, конечно, не понимает…» — отметил Василий К.

Болельщики испанского клуба «Алькоркон» Adalcorcon.com

«Испанские болельщики в отличии от многих наших болельщиков, реально понимают, кто есть кто», — пишет Роман Н.

«В «Зенит» его или же на крайний случай в «Спартак» московский. Там его перевоспитают, а вдруг заиграет там», — отметил Иван Г.

«Так, а что? В мире оказывается нацизм не в почете, ну дела…» — пишет Yaroslav S.

«Пусть в сборной [Украины] играет, там уже и форма под него заточена», — подытожил Андрей Ш.

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