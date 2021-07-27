Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, 27 июля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В арт-парке Никола-Ленивец Калужской области в 2021 году в 16-й раз прошёл международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерстве экономического развития региона.

Фото управления развития туризма министерства экономического развития Калужской области «Архстояние 2021»

В 2021 году тема фестиваля ― «Личное». В рамках фестиваля зрителю представили перформансы известных современных художников, концерты популярной и академической музыки и три новых арт-объекта: «Русское идеальное» главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, «Непроходимая чаща» Василисы Прокопчук и Евгения Брагина, а также «Пьяный забор» художника Владимира Наседкина. В арт-шатре музея AZ можно было получить опыт позирования настоящему мастеру. Три современных художника ― Ирина Корина, Георгий Острецов и Елена Ковылина ― создавали портреты посетителей в разных техниках.

«Архстояние» — ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За более чем десятилетнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории. Год за годом фестиваль охватывает новые пространства.

В 2020 году ООО «КБ «Никола-Ленивец» получили грантовую поддержку, направленную на развитие внутреннего и въездного туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря данному проекту и получению грантовой поддержки для его реализации арт-парк Никола-Ленивец позволит привлечь на территорию инвестиции и хозяйственную жизнь.