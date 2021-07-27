Симферополь, 27 июля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Лайнер Boeing со 165 пассажирами на борту готовится к совершению экстренной посадки в аэропорту Симферополя, об этом сообщили РИА Новости 27 июля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Аэропорт Симферополя

По предварительной информации, решение об экстренной посадке принято в связи с неполадками в двигателе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в аэропорту Воронежа приземлился пассажирский самолёт, следовавший из Минеральных Вод в Москву, по причине ухудшения самочувствия у пассажира.