Уфа, 27 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Два бревенчатых дома горели в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожар в доме

Сообщается, что ночью 27 июля спасатели г. Белорецка получили сообщение о том, что по ул. Магнитогорская начался пожар. По тревоге были подняты 12 сотрудников спасательного ведомства на трех единицах техники.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горят два бревенчатых дома. Вскоре они ликвидировали пожар.

«В результате пожара огнем повреждено 2 бревенчатых дома, баня, крыша и гараж», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что никто не погиб и не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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