Сыктывкар, 27 июля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Коми владельцам кафе и ресторанов, работа которых приостановлена из-за неблагоприятной эпидобстановки, выплатят компенсации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского минэкономразвития.

Опустевшее кафе

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Речь идет о компенсации фактических расходов по двум направлениям: на оплату труда работников и на уплату арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества.

«В ближайшее время правительство подготовит соответствующий порядок предоставления данных мер поддержки», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, кафе, рестораны, а также детские игровые комнаты в торговых центрах Сыктывкара и Ухты закрыты с 26 июля и по 16 августа.