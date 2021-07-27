Москва, , 17:04 — REGNUM В Тунисе радикальные политические изменения имеют шанс пройти в условиях относительной стабильности. Об этом 27 июля заявил заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев на телеканале «Россия 24».

Тунис

«Я бы выделил несколько игроков: это, в первую очередь, Катар и Турция, которые всегда активно поддерживали «братьев-мусульман» — их партия присутствует в парламенте, который был закрыт, — и другие силы. Например, ОАЭ, которые выступали за то, чтобы «братьев-мусульман» максимально ограничили в участии на политическом поле», — заявил Евсеев.

«Они выступали за некое повторение тех событий, которые происходили в Египте. И поэтому сейчас можно пока говорить только лишь о том, что, может быть, в Тунисе проходят более мягкие события, чем были в Египте. Потому что всё-таки в Тунисе конституционный переворот происходит действующим президентом. Не надо было президента сажать в тюрьму, как с Мурси было в Египте», — указал он.

По его словам, силовые структуры «поддержали действующего президента, и это обеспечивает определённую стабильность».

Ранее в Тунисе на фоне массовых акций протеста президент страны Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, после чего армия окружила здание парламента и государственного телевидения. Также президент объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов.