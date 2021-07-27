Киев, 27 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Популярную на Украине музыкальную группу Green Grey исключили из состава участников концерта ко Дню независимости 24 августа из-за того, что музыканты были намерены исполнить песню на русском языке.

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Об этом говорится в сообщении группы, обнародованном сегодня, 27 июля.

Музыканты заявили, что с предложением выступить на концерте к ним в мае обратились из офиса президента и тогда же была согласована конкретная песня «Под дождём» — одна из самых популярных в истории группы.

«Началась подготовка… и вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?!», — возмущаются исполнители.

В группе напоминают, что все достижения, включая награду МТV music awards, были получены под флагом Украины и «мы всегда гордились этим», а теперь, в связи с политической целесообразностью, Green Grey «пытаются стереть из истории».

ИА REGNUM напоминает, что в мае президент Владимир Зеленский заявил, что 24 августа, в День независимости, пройдёт большой концерт украинских звезд на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где будут исполнены самые популярные песни за годы независимости страны.