Рига, 27 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. О своих планах прекратить выступать объявил советский и латвийский композитор, пианист и дирижёр Раймонд Паулс, пишет 27 июля Kas Jauns.

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По словам пианиста, готовящиеся концерты в честь 85-летия будут, вероятно, последними в его карьере. Причина — состояние здоровья.

Паулс «У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я всё-таки должен прекратить концертировать. Здоровье: мои ноги работают не так».

Напомним, Паулс, Народный артист СССР (1985 г.), в советское время писал музыку для таких эстрадных звёзд как Алла Пугачёва, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Лариса Долина.