Белгород, 27 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Письма с просьбами оказать финансовое содействие стали получать руководители предприятий Белгородской области. «Документ», подписанный и.о. губернатора, сам врио руководителя региона Вячеслав Гладков показал 27 июля на своей странице в социальной сети.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

На бланке, похожем на официальный, значится просьба поддержать «основные общественно значимые программы … патриотической направленности». Конкретно — оплатить строительные материалы, которые «пойдут на обустройство квартир для детей-сирот».

«Обращаюсь ко всем: это фейк и обман! Все объекты мы строим на областные средства, которые у региона есть! Прошу все письма отправлять мне в direct или сразу в правоохранительные органы!» — подчеркнул врио.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве региона заявили, что ликвидируют очередь на жилье для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в 2022 году. На покупку 400 квартир направят почти 670 млн рублей.