В Белгороде мошенники просят деньги на детей-сирот от имени губернатора
Белгород, 27 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Письма с просьбами оказать финансовое содействие стали получать руководители предприятий Белгородской области. «Документ», подписанный и.о. губернатора, сам врио руководителя региона Вячеслав Гладков показал 27 июля на своей странице в социальной сети.
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР
Мошенник
На бланке, похожем на официальный, значится просьба поддержать «основные общественно значимые программы … патриотической направленности». Конкретно — оплатить строительные материалы, которые «пойдут на обустройство квартир для детей-сирот».
«Обращаюсь ко всем: это фейк и обман! Все объекты мы строим на областные средства, которые у региона есть! Прошу все письма отправлять мне в direct или сразу в правоохранительные органы!» — подчеркнул врио.
Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве региона заявили, что ликвидируют очередь на жилье для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в 2022 году. На покупку 400 квартир направят почти 670 млн рублей.