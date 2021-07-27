Смоленск, 27 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Смоленская область пошла в ТОП-10 регионов РФ по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19. Данные прозвучали 27 июля на рабочем совещании членов администрации Смоленской области, которое провёл глава региона Алексей Островский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

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Замгубернатора Полина Хомайко доложила, что за последние две недели в регионе отмечается улучшение ситуации — фиксируется около 200 случаев заболевания в сутки, это ниже, чем регистрировалось ранее. Из 1 686 инфекционных коек на данный момент свободно 515.

«На сегодняшний день наша область входит в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19», — добавила заместитель губернатора.

«Это очень хороший показатель. Но вместе с тем расслабляться и сбавлять темпы нельзя. Я повторюсь, что именно вакцинация позволит нам победить пандемию, остановить распространение коронавируса и вернуться к привычной жизни», — призвал Алексей Островский.

Согласно данным, приведённым на совещании, первым компонентом вакцины привиты 198 жителей Смоленской области, завершили вакцинацию порядка 131 тысячи. Ежедневно прививки делают около пяти тысяч жителей смолян. Регион получил уже 225,5 тыс. доз, доступно на данный момент 40 тыс. доз.