Уфа, 27 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Более 900 работодателей Башкирии подали заявки на участие в федеральной программе субсидируемого найма. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Бен Шан. Безработица

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Сообщается, что на создание одного рабочего места предприятию будет компенсированы затраты в размере 57 460 рублей: в настоящее время можно принимать на работу безработных граждан, зарегистрированных на 1 января 2021 года в центрах занятости, а также выпускников, которые не нашли постоянную работу и встали на учет в центрах занятости.

Отмечается, что предоставленные средства можно будет направить на компенсацию затрат на наставничество, организацию рабочего места или другие нужды организации.

«Мы вплотную приблизились к тысячной отметке — 984 работодателя Башкортостана подали заявки на участие в федеральной программе субсидируемого найма, заявив о более 7 тыс. вакансиях. Более 900 безработных граждан, в том числе 5 выпускников 2020 года, уже трудоустроены», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрия Мельникова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работодатели в Башкирии могут получить льготы за трудоустройство молодежи.