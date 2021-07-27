Москва, 27 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Заявление Минстроя РФ об отсутствии оснований для изменения системы ценообразования в строительстве вызывает вопросы у профессионального сообщества. Всю строительную отрасль лихорадит много лет, заявил 27 июля ИА REGNUM гендиректор ООО «УК Совфрахт», которое является инвестором-застройщиком ПЛК «Севастополь» в рамках концессионного соглашения с Минобороны РФ Дмитрий Пурим.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

«Каждый инфраструктурный проект сопровождается скандалами и посадками, половина строителей — разоряется, на масштабных строительствах разоряются почти все компании, — уверяет предприниматель и по совместительству руководитель московского отделения «Партии Роста». — Строительство по подготовке Олимпиады, космодром Восточный, стройки в Арктике — дело Русальянсстроя и другие громкие примеры свидетельствуют об обратном. Проблема ценообразования в отрасли есть. Темпы освоения бюджетных средств на ФЦП не соответствуют запланированным показателям по той же причине. В двух словах ее можно охарактеризовать так. Есть федеральные, есть территориальные сметные нормативы. Приёмка работ у строителей по госконтрактам осуществляется по сметам, которые годами не обновляются. Особенно, в мягко сказать, не столичных регионах. В Арктике, например, вообще применяются сметы Якутска, Тикси, расположенных не в океане, если Минстрой это знает».

Он напомнил, что конкурсы на проектирование и строительство — проводятся раздельно. «То, что заложил проектант, которому вопросы ценообразования при строительстве вообще не интересны, никак не связано с исполнителем, который оказывается в тисках — почти все, на 90% территориальные сметные нормативы ниже себестоимости на 30−50%! И строителям приходится химичить — искать дополнительную доходность в материалах, либо ухудшать качество строительства. Особенно на фоне постоянного повышения стоимости стройматериалов. И конечно, не дремлющее око прокуратуры, порой, обоснованно, вмешивается в процесс», — пояснил Пурим.

По его словам, предпринимательская прибыль могла бы стать не только резервом при несовершенстве сметного ценообразования, но и источником развития основных фондов и в конечном счете повышения производительности и катализатором технологического прорыва.