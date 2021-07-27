Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Завершено выдвижение кандидатов и сбор подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года в Единый день голосования.

Флаг Ленобласти

Как сообщили 27 июля в Леноблизбиркоме, там заверили списки кандидатов, выдвинутые следующим партиями: партия «Социальной защиты», «Родина», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» также представила в Леноблизбирком документы для выдвижения, вопрос о заверении ее списка кандидатов будет рассматриваться 28 июля. В то же время партия «Коммунисты России» в установленные сроки не представила в Леноблизбирком документы для выдвижения своего списка и не будет представлена на выборах по партийным спискам.

«В составах заверенных общеобластных списков кандидатов, выдвинутых вышеуказанными восемью политическими партиями, 411 кандидатов», — уточнили в избиркоме Ленобласти.

По 25-ти одномандатным мажоритарным округам в Заксобрание Ленобласти баллотируется 141 кандидат, из их 22 выдвинуты ЛДПР, 24 — партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 24 — КПРФ, 17 — «Яблоко», 6 — «Родина», 5 — партией «Новые люди», 25 — «Единой Россией». Еще 18 кандидатов — самовыдвиженцы. Больше всего кандидатов — девять — выдвинулось по Бугровскому одномандатному округу № 25, меньше всего — три — по Тосненскому одномандатному округу №15.

«В Леноблизбирком не поступило ни одной жалобы или замечания на действия Леноблизбиркома или территориальных избирательных комиссий, касающиеся выдвижения кандидатов, приема документов», — сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Документы для регистрации общеобластных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным округам, в том числе подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидатов и списков кандидатов, должны поступить в избиркомы не позднее 18 часов 7 августа. В течение 10 дней после подачи документов на регистрацию, но не позднее 16 августа, будут приняты решения о регистрации или отказе в регистрации.