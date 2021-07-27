Калуга, 27 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Калужской области более 48 тысяч домовладений в 1 108 поселениях смогут воспользоваться программой льготной газификации, сообщает 27 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.

Admoblkaluga.ru Схема газификации и газоснабжения Калужской области

«Мы разработали сводный план-график догазификации Калужской области, который в настоящее время согласовываем с газораспределительными организациями. Уже со 2 августа жители смогут подать предварительную заявку на бесплатное подведение газа до границы домовладения. Мы стремимся как можно раньше провести всю необходимую организационную работу, чтобы успеть обеспечить дома всех желающих голубым топливом до 2023 года», — отметил Вячеслав Лежнин.

Подать заявку можно на сайте газораспределительной организации (ГРО) своего района, либо прийти в офис ГРО. При этом обязательно у заявителя должны быть документы о зарегистрированных правах на земельный участок, в границах которого расположен объект капитального строительства, а также правоустанавливающие документы на сам объект. В области действуют региональный и муниципальные штабы по социальной газификации. Заседания штабов проходят еженедельно. Это позволит оперативно решать все организационные и технические вопросы по газификации домов без привлечения средств граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.