В калужских поселениях бесплатно подведут газ к границам земельных участков
Калуга, 27 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Калужской области более 48 тысяч домовладений в 1 108 поселениях смогут воспользоваться программой льготной газификации, сообщает 27 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.
Подать заявку можно на сайте газораспределительной организации (ГРО) своего района, либо прийти в офис ГРО. При этом обязательно у заявителя должны быть документы о зарегистрированных правах на земельный участок, в границах которого расположен объект капитального строительства, а также правоустанавливающие документы на сам объект. В области действуют региональный и муниципальные штабы по социальной газификации. Заседания штабов проходят еженедельно. Это позволит оперативно решать все организационные и технические вопросы по газификации домов без привлечения средств граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.