Киев, 27 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Временная поверенная США по делам Украины Кристина Квин вернулась в Киев. Об этом сообщила 27 июля пресс-служба посольства США на Украине.

Ua.usembassy.gov Кристина Квин

«Искренне благодарны заместителю помощника госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности временного поверенного в делах США», — отметили в пресс-службе.

Напомним, Квин покидала Украину якобы для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США, а также, чтобы провести отпуск на родине.