Семикаракорск, Ростовская область, 27 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. 32-летний житель Ростовской области оформил несколько кредитов и перевёл все займы мошенникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Потерпевший ответил на звонок с незнакомого номера. Мошенник представился сотрудником банка и сообщил о том, что якобы на имя молодого человека злоумышленники пытаются оформить кредит. Для того, чтобы пресечь это, мужчине предложили оформить несколько кредитов и перевести деньги на якобы безопасный счёт. Потерпевший выполнил инструкцию, полученную от злоумышленников, и лишился более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.