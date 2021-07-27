Киев, , 16:39 — REGNUM Обвиняемый властями Украины в государственной измене лидер «оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук сегодня уже представляет не только юго-восток страны, как раньше, поскольку за ОПЗЖ на местных выборах активно голосовали в центре, на севере и даже на западе Украины.

Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком Kremlin.ru

Об этом 27 июля заявил политический эксперт Владимир Шамин, комментируя внутриполитическую ситуацию на Украине.

Эксперт отметил, что в контексте приближающихся выборов чем больше теряет Зеленский, продолжая свою политику бездействия, тем больше набирает Медведчук.

«Результаты ОПЗЖ на местных выборах были впечатляющими, а с тех пор партия только окрепла, а президентские амбиции Медведчука — выросли. Репрессии Зеленского лишь усиливают шансы Медведчука, поскольку на фоне провальной экономической и социальной политики действующего президента попытки посадить главу политсовета ОПЗЖ выглядят в глазах граждан как попытка убрать конкурента. И совсем уж неприлично для Зеленского выглядят конкретные результаты, которых достиг Медведчук, пребывая в оппозиции — снижение цен на газ, договоренность о производстве вакцины на Украине, снятие санкций с ряда украинских предприятий и т. д.», — отметил Шамин.

Эксперт отмечает, что по информации ряда источников, в офисе президента Зеленского полностью уверены, что Кремль в избирательном кейсе юго-востока Украины будет делать максимальную ставку на Медведчука.

«Желание Кремля сделать ставку на Медведчука — абсолютно логичное и объяснимое, учитывая, как Путин защищает Медведчука после начала преследования лидера оппозиции в Украине. Лидер РФ неоднократно акцентировал на недопустимости политических репрессий против Медведчука и попыток администрации Зеленского выдавить конкурента из политического поля… Будет интересно посмотреть, как офис президента будет выкручиваться из собственноручно созданного тупика — прекратятся ли нападки на Медведчука, или же Зеленский продолжит усиливать своего врага», — резюмировал Шамин.

ИА REGNUM напоминает, что в мае, после того как Медведчуку назначили меры пресечения в виде домашнего ареста, президент России констатировал, что на Украине происходит совершенно очевидная зачистка политического поля.

«Это решение политическое и избирательное, направленное только на одно: зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на Донбассе и добрососедские отношения с Россией», — сказал Путин.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что лидер ОПЗЖ для Путина является «одним из украинских политиков, который в отличие от многих других придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной».