Саратов, 27 июля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Жителей Саратовской области предупредили об ухудшении погодных условий на предстоящие сутки, сообщает 27 июля ГУ МЧС России по региону.

Жара

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Днем 28 июля местами по Саратовской области ожидается гроза. Температура воздуха составит около +29 градусов, ночью — не выше +10.

Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) сохранится до 30 июля в Левобережье и Красноармейском районе области.

Как сообщало ИА REGNUM, Саратовская область вошла в число регионов с повышенной вероятностью возникновения пожаров.

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