Марсель, Франция, 27 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. 32-летний хавбэк «Валенсии» и сборной Дании по футболу Даниэль Васс попал в сферу трансферных интересов французской «Марсели». Однако «летучие мыши» не намерены отпускать Васса и в ближайшее время хотят предложить футболисту новый контракт. Текущее соглашение датчанина с испанским клубом истекает в середине 2022 года.

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В прошедшем сезоне Даниэль Васс принял участие в 35-ти турах испанского чемпионата, в которых стал автором четырех забитых мячей и одной результативной передачей. В составе сборной Дании Васс сыграл в пяти матчах.

Даниэль Васс перешел в «Валенсию» 10 июля 2018 года из «Сельты» за 6 миллионов евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает датчанина в 7 миллионов евро.