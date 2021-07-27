Москва, 27 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Компенсировать из бюджета людям затраты на подведение газа к дому — хорошая идея, заявил 27 июля член Совфеда Валерий Рязанский в интервью RT.

Павел Редин ИА Красная Весна Газовый вентиль

Отметив, что подведение газа к домовладению — это весьма не дешёвая и хлопотная процедура, Рязанский сказал:

«Это абсолютно правильная идея: дать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты по подводке газа к дому».

Читайте также: Путин пообещал бесплатное подведение газа к домовладениям