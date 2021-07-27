Кувандык, Оренбургская область, 27 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В пригороде Кувандыка Оренбургской области удалось локализовать пожар на несанкционированной свалке, из-за которого введен режим ЧС муниципального характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

(сс) vkingxl Свалка

Напомним, свалка загорелась в ночь на 27 июля. К тушению огня привлекли 21 человека и 11 спецмашин. В 15:45 по местному времени (13:45 мск) пожар локализован на площади 400 квадратных метров.

«Проводится проливка территории свалки, обвалование границ участка возгорания инженерной техникой. Угрозы населенному пункту нет, эвакуация населения не проводилась, сил и средств достаточно. Погибших, пострадавших, эвакуированных нет», — сообщил представитель ГУ МЧС по Оренбуржью.