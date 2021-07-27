Куйбышевский район, Ростовская область, 27 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Ростовской области отменили карантин по бешенству. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.

U24news.ru В 14 населённых пунктах Калужской области введен карантин в связи с бешенством животных

В период действия карантина ветеринары обошли подворья в населённых пунктах и привили от бешенства около 1,5 тыс. животных — собак, кошек, свиней, коров, коз и овец. В округе разложены приманки с вакциной для иммунизации диких плотоядных животных.

Напомним, что в течение почти двух месяцев карантин действовал в сёлах Лысогорка, Новиковка, Новоспасовка, а также на хуторах Решетовка и Русско-Сидоровка.