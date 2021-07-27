Мадрид, 27 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. 34-летний форвард мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес вернется в расположение испанского клуба 1 августа. Также к тренировкам в общей группе приступят Киран Триппьер и Анхель Корреа. Об этом 27 июля сообщили испанский СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коке после незанятого пенальти

Также сообщается, что Коке и Маркос Льоренте присоединятся к «матрасникам» в ближайшее время после прохождения медицинского обследования.

Последние два месяца Луис Суарес находился в расположении национальной сборной Уругвая. В пяти матчах Кубка Америки 2021 форвард не смог отметить результативными передачами. Сборная Уругвая вылетела с турнира, уступив сборной Колумбии в серии пенальти в четвертьфинальном матче.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Луис Суарес принял участие в 32-х матчах чемпионата, в которых отметился 21-м забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.