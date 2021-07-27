Тольятти, Самарская область, 27 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Лекарство, которое врачи используют для лечения пациентов с COVID-19, намерены начать производить в Самарской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Антон Привальский ИА Красная Весна Лекарства

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Сообщатся, что глава региона Дмитрий Азаров дал старт работе второй линии производства лекарств на предприятии, расположенном на территории особой экономической зоны «Тольятти». Предприятие уже выпускает свыше 25 наименований лекарств. При этом вторая линия позволит производить еще 17 наименований лекарственных препаратов, большинство из которых относятся к жизненно важным лекарствам.

Отмечается, что здесь планируется наладить производство препарата, который врачи используют его для лечения пациентов с COVID-19.

«Это очень важно в непростых условиях пандемии. Мы вновь перестраиваем многие механизмы, работу предприятий в связи с воздействием третьей волны пандемии коронавирусной инфекции.», — сообщил Азаров.