Мадрид, 27 июля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. 22-летний атакующий полузащитник сборной Норвегии по футболу Мартин Эдегор останется в мадридской «Реале» на следующий сезон. 27 июля испанское издание Mundo Deportivo сообщилось, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассчитывает на футболиста и предоставит ему достаточно игрового времени.

Luis Fernandez Мартин Эдегор

В прошедшем сезоне Мартин Эдегор неплохо проявил себя, выступая за лондонский «Арсенал» на правах аренды. В четырнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2020/21 норвежский полузащитник стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» отказало «Арсеналу» в продлении аренды Эдегора.

Мартин Эдегор перешел в «Реал» 22 июля 2015 года из норвежского клуба «Стремсгодсет» за 2,8 миллиона евро. На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение Эдегора со «сливочными» рассчитано до конца сезона 2022/23.