Пермь, , 16:24 — REGNUM В Пермском крае государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго», которое является регоператором по обращению с ТКО, возглавил Степан Микаберидзе, сообщает телеграм-канал «Компрос».

Степан Микаберидзе Te-perm.ru

Первым рабочим днем Степана Микаберидзе стало 27 июля. Новый директор был представлен зампредом правительства региона Андреем Кокоревым на системном часе у губернатора, посвященном деятельности регоператора.

Стоит отметить, должность оказалась вакантной в марте 2021 года — после отставки Тимура Филимонова уволившегося по собственному желанию.

Добавим, Степан Микаберидзе имеет диплом Пермского госуниверситета им. Горького по специальности прикладная математика. До назначения директором компании «Теплоэнерго» работал заместителем директора по эксплуатации спортивных сооружений в Центре спортивной подготовки Пермского края.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье «мусорный» оператор сменит форму собственности