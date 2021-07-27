Москва, 27 июля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Эпатажный блогер Алексей Жидковский стал гостем нового выпуска YouTube-шоу журналистки Ирины Шихман. Ролик с их разговором доступен на канале «А поговорить?».

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В интервью Жидковский рассказал о взаимоотношениях с родителями, злоупотреблении алкоголем в подростковом возрасте, а также объяснил, почему ежедневно наносит макияж. По словам блогера, он делает это для окружающих: «Картинка должна быть вкусная», — считает он.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Жидковский (настоящее имя — Алексей Жидков) стал популярен благодаря коротким юмористическим роликам в соцсети Instagram. На данный момент у его аккаунта более 1,3 млн подписчиков.