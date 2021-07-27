Белград, 27 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Сербия внимательно следит за событиями в Баня-Луке и Сараево и не намерена оставлять Республику Сербскую без экономической и любой другой поддержки. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 июля во время пресс-конференции в Белграде.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По словам Вучича, навязывание решений извне никогда в истории не приводило к хорошему исходу. Президент Сербии оценил ситуацию, которая сложилась в Боснии и Герцеговине после решения верховного представителя Валентина Инцко ввести в уголовный кодекс страны пункт об уголовной ответственности за отрицание «геноцида» в Сребренице как «самую сложную с момента окончания военных действий и подписания Дейтонского соглашения».

«Я надеюсь, что все понимают — мир и стабильность являются приоритетами, мы должны думать об экономике и о том, как нам жить вместе», — процитировал слова Вучича телеканал РТС.

Президент Сербии добавил, что скоро он выступит с конкретными предложениями о том, как вести диалог с бошняками в будущем. «Мы должны попытаться наладить с ними братские отношения. Я не уверен, что все заявления их лидеров в Сараево в этом помогут, но это уже другой вопрос», — сказал Вучич.

Напомним, что ранее верховный представитель международного сообщества по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко ввел в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины пункт о запрете отрицания «геноцида мусульман» в Сребренице в 1995 году. Этому предшествовала публикация доклада независимой международной комиссии, которая расследовала преступления, совершенные на территории боснийского города Сребреница и в его окрестностях во время гражданского конфликта в БиГ в 1990-е годы. Комиссия пришла к выводу, что в Сребренице было совершено преступление, которое не имеет признаков геноцида. Парламентские партии Республики Сербской 26 июля решились на бойкот органов власти Боснии и Герцеговины в знак протеста против решения верховного представителя.