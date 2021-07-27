Севилья, Испания, 27 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. 32-летний экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру в Испании. В услугах футболиста, как сообщает издание Mundo Deportivo, заинтересована «Севилья». На данный момент Боатенг находится в статусе свободного агента.

Rufus46 Жером Боатенг

Жером Боатенг перешел в «Баварию» 14 июля 2011 года из «Манчестер Сити». Мюнхенский клуб заплатил за центрального защитника 13,5 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает немецкого футболиста в 8,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Жером Боатенг принял участие в 37-ми матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Хоффенхайма» и «Ред Булл Зальцбурга» и одной результативной передачей.