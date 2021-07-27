Посёлок городского типа Волоконовка, Белгородская область, 27 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Около 200 квадратных метров внешней обшивки здания районной больницы повреждено огнём в Волоконовке Белгородской области. До приезда спасателей персонал эвакуировал 98 пациентов, сообщили ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе регионального МЧС.

31.mchs.gov.ru Пожарные

Пожар начался около 08:20 в приёмном отделении скорой медицинской помощи. До прибытия спасателей сотрудники больницы эвакуировали 98 пациентов, в том числе четверых лежачих больных. Никто не пострадал. Полная ликвидация возгорания объявлена в 09:15, в тушении участвовали 47 пожарных и 16 единиц техники.

По факту пожара в больнице прокуратура Волоконовского района начала проверку, на место происшествия выехал и.о. прокурора района Александр Слепченко.

Как сообщало ИА REGNUM, для оценки ущерба от возгорания в ЦРБ врио губернатора Вячеслав Гладков направил в Волоконовку и.о. замгубернатора — начальника департамента строительства Владимира Базарова и начальника депздрава Андрея Иконникова.