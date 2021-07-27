Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Агрессивного водителя кабриолета, который избил другого участника дорожного движения и повредил его автомобиль в Петербурге, задержали полицейские. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtSc с видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО Задержанный водитель автомобиля Ford Mustang

Конфликт между водителями произошел вечером 26 июля. Как рассказал полиции 19-летний водитель автомобиля Mazda, около 21:00 мск он ехал по Таллиннскому шоссе в сторону посёлка Новое Горелово. На Лиговском путепроводе его подрезал водитель черного спорткара Ford Mustang, после чего обогнал и принудил к остановке. Конфликт был записан на камеру мобильного телефона и выложен в социальные сети, где вызвал волну обсуждений.

«Водитель Ford подошел к Mazda, разбил боковое водительское стекло и нанёс несколько ударов заявителю. После этого злоумышленник сел в свой автомобиль и скрылся в сторону Красносельского шоссе», — уточнили в полиции.

По заявлению потерпевшего полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец одного из закавказских государств.

«В настоящее время он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий в качестве подозреваемого, — пояснили в Главке. — Автомобиль подозреваемого изъят и помещен на спецстоянку в связи с обнаружением признаков подделки номеров агрегатов».